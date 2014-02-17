На борту захопленого пілотом літака Ethiopian Airlines перебував українець

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Громадянин України, який був на борту літака, не постраждав" , - повідомив він.

Як повідомляли ЗМІ, літак за маршрутом Аддис-Абеба - Рим захопив помічник пілота. Він скористався тим, що пілот пішов у туалет, і зачинився у кабіні. Зловмисник вирішив змінити маршрут й летіти не до столиці Італії, а до швейцарської Женеви. Мотиви дій повітряного пірата з‘ясовує поліція. Під час затримання він опору не чинив.

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Інцидент стався, коли “Боїнг” перебував у небі над Суданом. У зв‘язку з інцидентом аеропорт Женеви призупинив роботу майже на три години, що призвело до затримання десятків рейсів. Ніхто з понад 200 пасажирів “Боїнга” не постраждав. “Ефіопські авіалінії” подбали про те, щоб вони дісталися з Женеви до Рима.