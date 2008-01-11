Колишня дружина Саркозі назвала його «тупуватим бабієм»

Колишня дружина Ніколя Саркозі Сесілія назвала його "тупуватим бабієм", негідним займати пост президента Франції, пише The Telegraph. Повідомляється, що ця заява була зроблена ще до того, як Саркозі заявив про майбутнє весілля з Карлою Бруні.

Ці та інші вислови Сесілії Саркозі на адресу колишнього чоловіка цитуються в книзі, написаній французькою журналісткою Анною Бітон (Anna Biton), яка багато років знайома з колишньою першою леді. Чи надійде ця книга в продаж, буде вирішено 11 січня в суді. Сесілія Саркозі виступила проти публікації своїх слів, повідомляє Лента.ру.

Журналістам також стало відомо, що в книзі наведені слова Сесілії про те, що французький президент "не любить навіть власних дітей". Згідно з текстом книги, подруг колишнього чоловіка вона охарактеризувала як "компанію повій", а співробітниці апарату президента назвала "нудними старими дівами".