Папа Римський відмовився від ватиканського паспорта і хоче отримати аргентинський

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на джерела в службі друку Святого Престолу.

Як наголосив міністр внутрішніх справ і транспорту Аргентини Флоренсіо Рандассо, на якого послалася служба друку, рішення понтифіка - "його новий дружній жест щодо нашої країни, який наповнює нас гордістю". Чиновник зазначив, що колишній архієпископ Буенос-Айреса не попросив про якийсь особливий підхід до нього, його новий документ буде вручений Папі Римському в його нинішній резиденції - в Будинку Святої Марти на території Ватикану.

Читайте такожБідність стала головною темою послання Папи Римського на Великий пістФранциск в ранзі суверена Ватикану поки зробив тільки одну закордонну поїздку - до Бразилії, в липні 2013 року, на Всесвітню зустріч католицької молоді. На кінець травня 2014 року заплановано його паломництво на Святу Землю (Йорданія-Ізраїль-Палестина). Вивчається також маршрут поїздки у Південну Корею і Шрі-Ланку в серпні.

Як правило, папська влада міста-держави видає (з 1929 року) своїм підданим - вищим ієрархам Римсько-католицької церкви і службовцям адміністрації - ватиканські паспорти. Документ мають приблизно 650 осіб. Папа Бергольо став першим римським понтифіком, який відмовився не тільки від папських апартаментів в Апостольському палаці, але і від цього паспорта, відзначають спостерігачі.