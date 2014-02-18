Президент Венесуели вислав з країни американських дипломатів

Він не назвав їх поіменно, проте висунув проти них звинувачення в тому, що під приводом виконання своїх консульських обов'язків вони проникали у вузи країни і провокували студентів на антиурядові виступи, які тривають у країні вже два тижні.

Мадуро також заявив, що США підтримують тісні зв'язки з опозицією та надають їй допомогу в справі підготовки до повалення уряду.

За словами президента, представник Венесуели при Організації американських держав у Вашингтоні отримав попередження від Держдепартаменту США про те, що арешт лідера венесуельської опозиції Леопольдо Лопеса буде мати негативні міжнародні наслідки для Каракаса. Мадуро заявив, що керівництво країни не потерпить погроз ні від кого.

США відкидають звинувачення на адресу співробітників диппредставництва США в Каракасі, заявила в понеділок представник держдепартаменту Джен Псакі.

"Звинувачення в тому, що США допомагають організувати протестувальників у Венесуелі, безпідставні і помилкові. Ми підтримуємо права людини та фундаментальні свободи, в тому числі й свободу слова і зборів, у Венесуелі і по всьому світу. Але ми давно говоримо, що політичне майбутнє Венесуели повинен вирішити народ Венесуели", - заявила Псакі

За матеріалами Інтерфакс, РИА Новости