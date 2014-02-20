На «Фукусімі» стався витік ста тонн радіоактивної води

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters у четвер, 20 лютого.

Витік стався з одного з резервуарів, де зберігається вода, що використовується для охолодження аварійних реакторів. Рівень бета-радіації води, що міститься в такому резервуарі, становить «230 мільйонів бекерелів на літр», заявили представники компанії Tepco. Оператор аварійної АЕС запевняє, що витік вже усунено, а ймовірність того, що радіоактивна вода потрапить в океан, мінімальна.

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Аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася в березні 2011 року на тлі землетрусу і цунамі. Система охолодження реакторів вийшла з ладу, і паливні стрижні перегрілися. Спочатку для охолодження реакторів використовували морську воду, яку зливали назад в океан, але потім для забрудненої води обладнали спеціальні резервуари. Однак з цих резервуарів вже неодноразово відбувалися витоки радіоактивної води.

Термін ліквідації наслідків аварії на АЕС «Фукусіма» попередньо оцінюється, щонайменше, в 40 років. Спочатку всі роботи на аварійній АЕС вела компанія-оператор станції, однак у вересні 2013 року до ліквідації наслідків аварії приєдналася влади Японії.