Грузинська опозиція не змогла довести фальсифікацію виборів

Об`єднана грузинська опозиція не змогла представити в Центральну виборчу комісію докази фальсифікації дострокових президентських виборів 5 січня, сказав голова комісії Леван Тархнішвілі.

«Від опозиції до ЦВК надійшли копії протоколів від 27 виборчих дільниць, за якими опозиція вимагала анулювати підсумки голосування. Практично всі надані копії не могли бути розглянуті комісією, оскільки не були легітимним документом», - сказав Тархнішвілі на прес-конференції. Глава ЦВК продемонстрував журналістам копії протоколів, які були написані від руки, не мали номерів, не містили навіть імен і прізвищ членів комісій, частково були нечитабельними, повідомляє Газета.ру.

«Навіть якщо б ми задовольнили вимогу опозиції і анулювали підсумки виборів за позначеними дільницями, істотних змін у процентному відношенні підсумків голосування бути не могло», - сказав Тархнішвілі.