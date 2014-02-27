У Венесуелі в сутичках поліції і противників президента загинуло 50 осіб

Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив у середу, що в результаті насильства і перекриття доріг у країні загинули понад 50 осіб, пише РИА Новости.

"Вже понад 50 смертей сталися в результаті наявності барикад і організації хаосу", - наводять місцеві ЗМІ слова Мадуро. За його словами, мова йде і про тих людей, які не змогли дочекатися медичної допомоги, в тому числі через неможливість швидкої допомоги доїхати до пацієнтів.

Крім того, гинуть мотоциклісти, які врізаються в штучні загородження, влаштовані на дорогах, уточнив президент.

Перекриття вулиць міст і доріг маніфестантами, які протестують проти політики уряду Мадуро, тривають вже не перший день. Почалося все з масштабних акцій протесту, в результаті яких по всій країні було вбито не менше 14 осіб, близько 150 отримали поранення.

Ситуація настільки ускладнилася, що навіть опозиційні глави низки районів Каракаса змушені були звернутися до своїх прихильників з проханням відмовитися від такої форми протестів.

Маніфестанти споруджують справжні барикади, використовуючи сміття, різні уламки і кришки від каналізаційних люків, що не дає можливості проїхати автомобілям, в тому числі і машинам швидкої допомоги.

Опозиція Венесуели оголосила в середу про те, що вона відмовляється брати участь у скликаній президентом країни "Загальнонаціональній конференції в ім'я миру", назвавши її симуляцією діалогу. Раніше лідер Венесуели Ніколас Мадуро закликав губернаторів усіх штатів країни і представників церкви взяти участь у зустрічі, початок якої заплановано на вечір середи (ніч на четвер кск).