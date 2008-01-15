Саркозі одружився потайки - ЗМІ

У понеділок, 14 січня, французька газета L`Est Republicain повідомила, що президент Франції Ніколя Саркозі одружився з колишньою супермоделлю і співачкоюі Карлою Бруні ще минулого четверга, 10 січня.

Закрита і скромна церемонія одруження нібито відбулася в Елисейському палаці. Газета посилається "на дуже хороші джерела" з оточення одного зі свідків, присутніх на весіллі.

Офіційного повідомлення про весілля не було зроблено нібито на прохання самих молодят. L`Est Republicain відзначає, що згідно зі статтею 169 французького цивільного кодексу, оприлюднення інформації не обов`язкове, якщо на те існують вагомі причини.

В даному випадку такими причинами, за даними видання, стали вимоги забезпечити спокій президента республіки, необхідний для того, щоб він міг ефективно виконувати обов`язки глави держави, відзначає Лента.ру.

Нагадаємо, що в жовтні 2007 року газета L`Est Republicain, посилаючись на свої джерела в оточенні президента Франції, однією з перших повідомила про майбутнє розлучення Ніколя Саркозі і його другої дружини Сесілії Сігане-Альбеніц. Крім того, вже після розлучення саме цій газеті Сесілія дала розгорнене інтерв`ю, в якому розповіла про причини свого розлучення з чоловіком.

Нагадаємо, що в ході своєї першої прес-конференції, що відбулася 8 січня в Елисейському палаці, Ніколя Саркозі підтвердив перед шістьмастами журналістами, що між ним і Карлою Бруні "все серйозно". При цьому він відмовився повідомити точну дату весілля, додавши, що журналісти обов`язково дізнаються про це, але, швидше за все, заднім числом.

У пресу тим часом просочилися чутки, що церемонія одруження запланована на 8 або 9 лютого. Крім того, ряд видань, таких як Journal du dimanche (JDD) і 20minutes, повідомили з посиланням на "авторитетного" блогера Allain Jules, що Бруні вже вагітна від Саркозі.

Пізніше, як пише Der Spiegel, редакція 20minutes офіційно спростувала інформацію про те, що ширила чутки про вагітність Карли Бруні. За словами головного редактора, сайт 20minutes розміщує у себе сторінки більше 3000 блогерів, тому інформація, яку помістив блогер Allain Jules, була помилково прийнята за редакційну.