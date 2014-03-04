МЗС Чехії: краще не впускати росіян на свою територію, щоб не допустити вторгнення з Росії

Згідно з висловлюваннями міністра Заоралека, росіяни можуть не тільки попрощатися з надією на скасування короткострокових віз, але й не мріяти про отримання посвідки на проживання в країнах Євросоюзу, передає Radio Praha.

"Ми чули численні заяви пана Лаврова про те, що Росія готова жорстко відстоювати права своїх громадян де б це не було. Якщо враховувати такі заяви, як можна вести переговори про безвізовий режим? Росія завжди була в цьому дуже зацікавлена. Але якщо переселення російських громадян в інші країни є таким ризиком, як ми можемо підтримувати ідею безвізового режиму?", - сказав міністр.

За його словами, краще не впускати громадян Росії на свою територію, щоб не допустити того, що їхнє перебування в країні може стати приводом до вторгнення з боку Росії.

У свою чергу міністр оборони Чехії Мартін Стропницький зазначив: "Міжнародне співтовариство тут зіткнулося з партнером, який не дотримується правила. У такій ситуації важко вживати відповідні заходи. Проте, є деякі можливості. ЄС і Росія готували деякі економічні проекти, дуже вигідні для Росії. Навряд чи ми тепер будемо продовжувати ці переговори. Крім того, ми повинні наполягти на присутності спостерігачів ОБСЄ та ООН на кримському референдумі. Це теж може мати велике значення."

Чехія поки що не планує відкликати свого посла з Росії. За словами прем'єра Богуслава Соботки, ізольований жест з боку Чехії був би в цьому випадку безглуздим. Якщо ЄС прийме спільне рішення про одноразове відкликання всіх 28 послів країн ЄС, тоді, звичайно, чеський посол покине Москву.