Карибські держави вимагатимуть компенсації за работоргівлю - ЗМІ

Група з 15 карибських держав повідомила про намір вимагати від восьми колишніх колоніальних держав, у тому числі - Данії, Великобританії, Іспанії, Нідерландів, Португалії та Франції репарації за тяжкий спадок работоргівлі. Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на газету "Кристелігт Дагблад".

Лідери держав, об'єднані в Карибське співтовариство (КАРІКОМ), ухвалили перспективний план з 10 пунктів, що включає отримання офіційних вибачень від колишніх колоніальних держав, скасування заборгованості, збільшення допомоги розвитку, а також невизначену поки компенсацію за "психологічну травму", завдану плантаційним рабством.

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Данія була додана в список колоніальних держав у грудні минулого року, уточнює газета.

"Часи работоргівлі пішли в далеке минуле для Данії, але про них не забули на Карибських островах, - пояснює дослідник політичної історії в Орхуському університеті Астрід Нонбо Андерсен. - Ця епоха - центральний елемент в історії Карибських островів, яку не можна зрозуміти без урахування її важливості. Досі там існує величезне відчуття несправедливості, від якого Захід позбувся занадто легко".

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Згідно досліднику, мова йде не тільки про гроші. "Ці країни хочуть винести на порядок денний певні теми й домогтися визнання, що дійсно були скоєні тяжкі речі, які ніколи не були змиті", - сказала Астрід Нонбо Андерсен.

Данія, Великобританія та Франція, а також ще п'ять європейських країн можуть стати відповідачами в Міжнародному суді в Гаазі. До цього, однак, держави КАРІКОМ мають намір провести з колишніми колоніальними державами переговори на основі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Інтереси карибських держав буде представляти британський кабінет адвокатів "Leigh Day", який спеціалізується на справах, пов'язаних з порушенням прав людини. До теперішнього часу КАРІКОМ до уряду Данії не зверталося, зазначає "Кристелігт Дагблад".