Європа хоче спростити видачу шенгенських віз: документ можуть отримувати на кордоні - ЗМІ

Єврокомісія збирається спростити одержання віз до низки країн Євросоюзу.

Про це пише газета Die Welt з посиланням на пропозицію комісара ЄС Конні Хедегорд, повідомляє Deutsche Welle.

Наголошується, що мета нової ініціативи - полегшити в'їзд до 22 держав Шенгенської зони, що, у свою чергу, має сприяти розвитку туризму та економічному зростанню всередині ЄС.

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Хедегорд представить пропозиції щодо спрощення правил одержання віз 1 квітня в Брюсселі. Згідно із запланованими змінами, володар візи зможе перебувати в зоні її дії більш як 90 днів.

При цьому конкретні терміни перебування не називаються.

Крім того, громадяни країн, що не входять до ЄС, які планують відвідати проживаючих в Євросоюзі родичів, для одержання візи повинні будуть надати значно менше документів, ніж раніше.

Не виключено також, що заяву на одержання візи можна буде подавати в інтернеті або при перетині кордону. До цих пір візові запити можна було робити лише в консульствах або посольствах країн Шенгенського законодавства ЄС.

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В обгрунтуванні ініціативи Єврокомісії також говориться, що полегшені правила одержання віз послужать зміцненню контактів між народами і культурами і покращать взаєморозуміння в міжкультурному діалозі.