Саакашвілі обіцяє включити представників опозиції до складу уряду

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ обіцяє включити представників опозиції до нового складу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СААКАШВІЛІ заявив сьогодні в Тбілісі після своєї інавгурації у вітальному слові до гостей і громадян Грузії.

«До уряду мають увійти не тільки представники влади, але й опозиції», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

При цьому глава Грузинської держави попередив всіх посадовців про відповідальність за бездіяльність при реалізації програми «Грузія без бідності».

«Я звертаюся до всіх, хто обіймає державні посади. Жодна хвилина бездіяльності не прощатиметься. Ми будуємо державу для всіх грузин, а не для окремої їх частини», - наголосив він.

М.СААКАШВІЛІ також заявив про необхідність консолідації всіх сил Грузії.

«Є безліч партій, але вітчизна одна. Є багато релігій, але існує одна непохитна віра: наша сила - в єдності», - наголосив М.СААКАШВІЛІ.