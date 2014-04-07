Армія Молдови переходить у стан "підвищеної пильності" - ЗМІ

Про це заявив міністр оборони Валерій Троєнко після засідання Вищої ради безпеки країни, повідомляє РІА «Новости».

За словами Троєнка, події в Україні роблять напруженою ситуацію в регіоні. "Не виключені провокації, тому національна армія повинна бути до них готова", - заявив міністр.

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На засіданні Вищої ради безпеки були проаналізовані можливі труднощі, з якими влада країни може зіткнутися напередодні підписання договору про асоціацію з Євросоюзом.

"Ми повинні завершити процес підписання договору з ЄС і бути готовими до різних провокацій, які на нас очікують на даному етапі", - заявив Тімофті. Президент Молдови при цьому висловив упевненість, що надзвичайних ситуацій не відбудеться.