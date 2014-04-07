Армія Молдови переходить у стан "підвищеної пильності" - ЗМІ
Президент Молдови Ніколає Тімофті розпорядився привести армію країни в стан "підвищеної пильності".
Про це заявив міністр оборони Валерій Троєнко після засідання Вищої ради безпеки країни, повідомляє РІА «Новости».
За словами Троєнка, події в Україні роблять напруженою ситуацію в регіоні. "Не виключені провокації, тому національна армія повинна бути до них готова", - заявив міністр.
Читайте такожСБУ затримала шпигуна з придністровського КДБ
На засіданні Вищої ради безпеки були проаналізовані можливі труднощі, з якими влада країни може зіткнутися напередодні підписання договору про асоціацію з Євросоюзом.
"Ми повинні завершити процес підписання договору з ЄС і бути готовими до різних провокацій, які на нас очікують на даному етапі", - заявив Тімофті. Президент Молдови при цьому висловив упевненість, що надзвичайних ситуацій не відбудеться.