У Москві припинено дію контракту про мовлення«Голосу Америки»

Відповідне повідомлення одержала Рада керівників з питань мовлення США (Broadcasting Board of Governors), повідомляє «КоммерсантЪ».

«Дмитро Кисельов, директор агентства «Россия сегодня», в листі до Ради керівників з питань мовлення США, що координує серед іншого роботу «Голосу Америки» і «Радіо Свобода», повідомив про припинення контракту про радіомовлення «Голосу Америки» в Москві, що діяв раніше на частоті 810 AM», — повідомляється на сайті радіостанції.

«Ми не збираємося співробітничати», — йдеться в листі Кисельова від 21 березня у відповідь на запит BBG про продовження контракту на мовлення в Росії.