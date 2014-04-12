Кім Чен Ин відкинув план об'єднання КНДР з Південною Кореєю

Як наголошується в опублікованому 12 квітня заяві представника цієї організації, очолюваної Кім Чен Ином, даний план, що включає "вирішення гуманітарних питань", "створення бази для підвищення рівня життя в інтересах спільного процвітання" і "відновлення єдності нації", "являє собою, по суті, просту мішанину і не заслуговує жодної уваги". Запропонована Пак Кин Хе доктрина об'єднання "не має ніякого відношення до поліпшення міжкорейських відносин", вважають в ДКО.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

Представник комітету звинуватив президента РК в тому, що вона "образила своїх співвітчизників", згадавши про економічну кризу і голод в КНДР. Крім того, в комітеті викликало роздратування та обставина, що Пак Кин Хе "міркувала про внутрішні проблеми корейської нації в третій країні".

ДКО зажадав від президента РК "вибирати вирази", і не використовувати в майбутньому термін "довіра", щоб не вводити в оману громадськість.

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Південнокорейська "влада марно очікує від КНДР позитивної відповіді на т.зв. "дрезденську декларацію", яка не заслуговує жодної уваги", - підкреслив представник ДКО.

Пак Кин Хе "слід зробити щось корисне в інтересах нації, а не витрачати час на безрозсудні висловлювання", підкреслили в північнокорейському відомстві.