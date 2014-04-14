Рада ЄС попросила Єврокомісію відповісти на лист Путіна щодо газових проблем
Рада ЄС попросила Європейську Комісію підготувати відповідь на листа Президента Росії Володимира Путіна, в якому він попередив про газові проблеми між Москвою та Києвом.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, про це йдеться у Пункті 11 Висновків Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів.
"Рада бере до уваги лист Президента Путіна від 10 квітня, направлений кільком членам ЄС. Рада просить Європейську Комісію відповісти Президентові Путіну на підставі консультацій з країнами-членами від імені ЄС та його членів з тим, аби погодитись на консультації з Росією та Україною для забезпечення безперебійних поставок газу та його транзиту", - йдеться у Висновках Ради ЄС.
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Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Путін направив листа минулого тижня 18 країнам ЄС - переважно клієнтам "Газпрома", попереджаючи про українські газові борги та можливі проблеми з поставками газу Європі через Україну.