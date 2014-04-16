США повинні надати Україні зброю - сенатор Маккейн

Про це один з провідних діячів Республіканської партії заявив, перебуваючи на військовій базі НАТО в литовському містечку Зокняй, повідомляє Радіо Свобода.

«Гадаю, ми маємо надати оборонні і легкі озброєння, бронежилети, прилади нічного бачення, паливо для реактивних двигунів. Є багато речей, яких українці потребують просто зараз, коли Путін продовжує порушувати їхню територіальну цілісність. Майже ганебно, як мало ми зробили дотепер. Ми не зробили достатньо, щоб допомогти Україні, ми маємо зробити набагато більше», – сказав Маккейн.

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На його думку, відсутність допомоги «лише заохочує Путіна» до ескалації конфлікту з Україною.

Вчора у Латвії сенатор Маккейн сказав, що вважає недостатніми санкції, запроваджені США і Євросоюзом проти Росії через її дії щодо України.