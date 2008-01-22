Скільки росіян вже готові голосувати за Медведєва (опитування)

Понад 60% росіян на президентських виборах готові проголосувати за першого віце-прем`єра РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), який є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними опитування, ті виборці, які прийдуть на вибори, мають намір проголосувати за Д.МЕДВЕДЄВА (60,4%), лідера ЛДПР Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО (7,5%) чи лідера КПРФ Геннадія ЗЮГАНОВА (6,1%). Рейтинг підтримки екс-прем`єра Михайла КАСЬЯНОВА становить 0,8%, лідера Демократичної партії Андрія БОГДАНОВА - 0,2%.

Також згідно з дослідженням, за півтора місяці до президентських виборів, призначених на 2 березня, збираються брати участь у них 82% опитаних, серед них 40% безперечно впевнені в цьому. Найвища частка тих респондентів, хто збирається брати участь у виборах, зафіксована в малих містах - 88%.

Мотиви участі у виборах традиційні: по-перше, звичка (45%), по-друге, почуття громадянського обов`язку (32%) і, по-третє, бажання надати підтримку своєму кандидату (24%).

Своє рішення не брати участі в голосуванні опитані пояснюють тим, що вибори не змінять ситуацію в країні (30%), що їх результати вже вирішені наперед (24%), а також звичкою практично ніколи не ходити на вибори (24%).

Наголошується, що за чотири роки зросла частка респондентів, які повністю довіряють підсумкам виборів (з 36% до 44%). Одночасно скоротилося число тих, хто чекає підтасовувань на місцях, які, втім, у цілому на результати голосування не вплинуть (з 40% до 34%) і тих, хто не довіряє результатам виборів (з 19% до 10%). Найвищий рівень довіри відмічений серед респондентів 60 років і старше, серед них 52% вважають, що результат буде достовірний.

Опитування ВЦВГД проведене 12-13 січня 2007 р. Опитано 1 тис. 600 чоловік у 153 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.