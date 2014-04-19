Спічрайтер президента Франції пішов у відставку через розкоші
04:06, 19 квітня 2014Світ
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Помічник президента Франції Франсуа Олланда пішов у відставку у зв'язку із звинуваченнями в конфлікті інтересів та використанні службового становища в особистих цілях
Морелле звинуватили у використанні свого службового становища в особистих цілях / © MAXPPP
Акилино Морелле (Aquilino Morelle) очолював в Єлисейському палаці управління по зв'язках з громадськістю, повідомляє Інтерфакс.
Саме він писав більшість текстів виступів для французького президента.
Раніше французькі ЗМІ звинуватили Морелле в тому, що під час роботи в міністерстві з питань соціальних він лобіював інтереси великих фармацевтичних компаній, не маючи на те дозволу.
Також помічника Олланда звинуватили у використанні свого службового становища в особистих цілях.
Повідомлення про його життя "на широку ногу" в період жорсткості витрат уряду викликали обурення серед французів.
Мореллі вирішив піти у відставку, щоб відстоювати свою невинність.
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