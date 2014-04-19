Спічрайтер президента Франції пішов у відставку через розкоші

Акилино Морелле (Aquilino Morelle) очолював в Єлисейському палаці управління по зв'язках з громадськістю, повідомляє Інтерфакс.

Саме він писав більшість текстів виступів для французького президента.

Раніше французькі ЗМІ звинуватили Морелле в тому, що під час роботи в міністерстві з питань соціальних він лобіював інтереси великих фармацевтичних компаній, не маючи на те дозволу.

Також помічника Олланда звинуватили у використанні свого службового становища в особистих цілях.

Повідомлення про його життя "на широку ногу" в період жорсткості витрат уряду викликали обурення серед французів.

Мореллі вирішив піти у відставку, щоб відстоювати свою невинність.