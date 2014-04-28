Нові санкції США будуть спрямовані проти оборонного сектора РФ

Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Тоні Блінкен, передає РБК.

Як зазначив Блінкен, санкції вводяться через невиконання Росією угоди про деескалацію ситуації в Східній Україні, де збройні проросійські активісти взяли під свій контроль близько десятка урядових будівель.

Ймовірно, нові санкції не будуть вичерпуватися забороною на експорт високих технологій. "Ми збираємося зберегти трохи новин на понеділок, але це те, що я можу вам сказати", - сказав Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC News.

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За його словами, санкції стосуватимуться персон і компаній, яких США вважають близькими до президента Росії Володимира Путіна. Імен і назв він не уточнив.

"Ми будемо прагнути виявляти людей, які знаходяться в його (Путіна) внутрішньому колі, які вносять значний внесок у російську економіку. Ми будемо прагнути встановлювати компанії, які контролюються ними та іншими людьми з внутрішнього кола. Ми будемо робити кроки, що стосуються високотехнологічного експорту для їх оборонної промисловості. Все це разом буде впливати", - сказав Блінкен у програмі CBS "Обличчям до нації".

Європейський союз, як очікується, також оголосить про свої санкції проти Росії в понеділок. Як зазначив Блінкен, заходи, введені проти Москви після приєднання Криму, вже боляче вдарили по російській економіці.

"Її фінансові ринки просіли на 22 відсотка з початку року, а рубль знаходиться на самому нижньому рівні", - зазначив представник Білого дому.