У Росії трьох "приморських партизанів" засудили до довічного ув'язнення

Про це повідомляє РИА Новости.

Суд в понеділок засудив Романа Савченка до 25 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Максима Кирилова - до 22 років колонії, а Вадима Ковтуна - до 8 років і 2 місяців позбавлення волі. Олександра Ковтуна, Володимира Ілютікова й Олексія Нікітіна засудили довічно.

Крім того, суд частково задовольнив позови на компенсацію моральної шкоди, загальна сума яких склала 16 мільйонів рублів. Витрати на захист підсудних під час судового процесу будуть оплачені з федерального бюджету. Основні витрати процесу припали на роботу адвокатів і склали 1,3 мільйона рублів.

Адвокат Романа Савченка, Максима Кирилова, Олександра Ковтуна, Володимира Ілютікова й Олексія Нікітіна заявила журналістам, що вирок необґрунтовано суворий.

"Слідство в ході розслідування мало бути більш уважним до такої складної справі, ми збираємося оскаржити вирок і домогтися зменшення термінів", - сказала захисник.

Адвокат Вадима Ковтуна повідомив журналістам, що участь його підзахисного у вбивствах не було доведено, оскільки той не знав, що везе інших учасників зі зброєю.

"Я планую оскаржити вирок для зменшення терміну або навіть повного його скасування", - сказав адвокат Ковтуна.

Вирок ще не набув чинності й може бути оскаржений протягом 10 днів.

Слідство звинуватило "приморських партизанів" у більш ніж 30 злочинах. Присяжні винесли вердикт у справі "партизанів" 4 лютого. Винними у вбивствах міліціонерів вони назвали лише чотирьох підсудних: Максима Кирилова, Олександра Ковтуна, Романа Савченко та Володимира Ілютікова. При цьому Савченко визнаний винним у двох таких вбивствах.

Крім того, п'ятьох з шести "приморських партизанів" присяжні визнали причетними до вбивства чотирьох людей. Участь у банді Вадима Ковтуна присяжні не визнали.