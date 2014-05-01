В Іраку завершилося голосування, прем’єр впевнений у перемозі
Прем’єр-міністр Іраку Нурі аль-Малікі заяив, що впевнений у перемозі своєї політичної сили – блоку «Держава Закону» на виборах парламенту країни.
В Іраку завершилося голосування на перших після виведення в 2011 році американських військ парламентських виборах, повідомляє Радіо Свобода.
Попри численні напади у дні, що передували голосуванню, мільйони іракців змогли здійснити волевиявлення за достатніх заходів безпеки.
За це відповідали сотні тисяч іракських солдатів і поліцейських. Жертв все ж уникнути не вдалося – у день голосування загинули щонайменше 14, поранені 16 людей.
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На 328 місць в іракському парламенті претендують понад дев’ять тисяч кандидатів від 277 політичних партій.
Держсекретар США Джон Керрі привітав вибори в Іраку і назвав їх «потужною відповіддю агресивним екстремістам, які намагалися зірвати демократичний прогрес».
Оголошення остаточних результатів виборів очікується протягом трьох тижнів.