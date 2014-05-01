Путін, Сталін, Берія: У Москві вперше за 23 роки провели першотравневу демонстрацію

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, традицію на Червоній площі реанімували за радянським зразком. На транспарантах можна було побачити гасла: «Мир – праця - май!» «Людині праці - слава!»

Однак потрапити на саму демонстрацію можна було лише за спецперепустками, заздалегідь виданими виключно для учасників ходи. Вони йшли на Красну площу з прапорами, квітами та повітряними кульками. Для простих громадян і перехожих вхід до місця демонстрації було закрито. Прохід на Красну площу на прилеглих до неї вулицях з самого ранку перекрили залізними огорожами. Порядок в місті цього дня забезпечують понад 8,5 тис. поліцейських і військовослужбовців внутрішніх військ МВС Росії.

У Федерації незалежних профспілок Росії анонсували не менш як 100 тисяч демонстрантів (переважно членів профспілок Москви і Підмосков'я, працівників різноманітних підприємств столичного регіону). У столичній поліції нарахували трохи менше учасників – близько 80 тис.

Читайте такожУ Москві на мітингу підтримують гаслами сепаратистів Донецька та ЛуганськаНа відміну від демонстрації 1991 року на сьогоднішньому заході комуністичну символіку змінили на російські триколори, георгіївські стрічки, а гасла про рівність трудящих загубилися серед політичних транспарантів. Більшість гасел було присвячено анексії Криму Росією: «Севастополь – Москва - Росія», «Пишаюся країною», «Їдемо відпочивати до Криму!»

Захід у прямому ефірі транслювали декілька федеральних телеканалів. Учасників ходи зі спеціально встановлених трибун вітали представники профспілкових організацій. Демонстрація тривала в цілому близько години. Організатори розраховували на участь у заході перших осіб держави. Втім, ходу відвідав лише мер Москви Сергій Собянін, який особисто очолив одну з колон.

Тим часом президент Росії Володимир Путін в Кремлі нагороджував золотими зірками Героя Праці п'ятьох росіян. Як підкреслюється на сайті Кремля, вони були удостоєні цього звання за особливі трудові заслуги.

Загалом цього дня в Москві відбулося кілька десятків політичних заходів. Свої акції до 1 травня провели націоналісти, комуністи, члени партії «Справедливая Россия» та прихильники ЛДПР. Загалом, за різними оцінками, у демонстраціях і мітингах взяли участь 150 тис. осіб у 13 місцях.