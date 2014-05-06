Швейцарський коледж ввів «санкції» проти росіян: МЗС РФ обурюється
Російський МЗС гнівно розкритикував відповідь директора коледжу в Лозанні кандидатці з Росії, яка звернулася до нього по питанню працевлаштування
Сам текст відповіді МЗС привів на своїй сторінці в Facebook.
«Добрий день, Мадам!
Ми розглянули вашу кандидатуру і дякуємо вам за довіру.
На жаль, ми не можемо розглянути ваше досьє позитивно.
Наша філософія не дозволяє наймати професорів з країни:
- де уряд незаконно займає територію іншої незалежної та вільної держави,
- яка підбурює і провокує громадянську війну в інших країнах шляхом відправлення та озброєння провокаторів,
- чий президент постійно бреше і не поважає ні міжнародне право, ні підписані домовленості;
- та чий народ підтримує свого президента з рейтингом схвалення 70%.
Це наші санкції і наш протест проти політики і війни, розв'язаної Росією.
Бажаю вам успіху у ваших пошуках, будь ласка, прийміть запевнення у нашій найвищій повазі.
Мартін Фрейбургхаус
Директор»»
Коментар російських чиновників, втім, не містить спростування того, що сказано у відповіді. Критика швидше вибудована в дусі «сам дурень»:
«Беручи до уваги категоричність відповіді пана директора М.Фрейбургхауса, мабуть, жоден зі 140 викладачів даного навчального закладу не є громадянином країн, які бомбили Югославію, незаконно вторглися в Ірак, розв'язали лівійську війну, в різних формах спонсорували міжнародний тероризм на Північному Кавказі і в Сирії.
Інакше можна подумати, що швейцарськими коледжами керують формені бовдури. До речі, а вчитися російським громадянам там можна? Природно, не безкоштовно, а за «кревні гроші»?», - заявили в Мзс РФ.
При цьому російське зовнішньополітичне відомство закликало своїх прихильників спамити на пошту коледжу.