Молдова вимагає пояснити, чому віце-прем’єр РФ їде до Придністров'я без попередження
Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла в Кишиневі Фаріта Мухамедшина.
Молдова вимагає, щоб він пояснив майбутній візит віце-прем’єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна у сепаратистський регіон Придністров’я з нагоди святкування Дня Перемоги, повідомляє Радіо Свобода.
Міністр закордонних справ Молдови Наталія Герман 5 травня заявила, що не отримала офіційного повідомлення про візит Рогозіна до 9 травня.
Читайте такожПутін вимагає зняти блокаду з Придністров'я з боку України і МолдовиРогозін, спецпредставник Путіна в Придністров’ї, минулого тижня заявив, що прийняв запрошення з Тирасполя відвідати святкування на честь Дня перемоги.
На своїй сторінці в Twitter він зазначив, що у Тирасполі, на відміну від Києва, військовий парад буде.
Придністров’я, підтримуване Москвою, проголосило свою незалежність від Молдови у 1990 році У 1992-му сторони провели коротку війну, яка закінчилася, коли Росія ввела війська в Придністров’я.
Незалежність Придністров’я не визнає жодна країна.