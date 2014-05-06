Молдова вимагає пояснити, чому віце-прем’єр РФ їде до Придністров'я без попередження

Молдова вимагає, щоб він пояснив майбутній візит віце-прем’єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна у сепаратистський регіон Придністров’я з нагоди святкування Дня Перемоги, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр закордонних справ Молдови Наталія Герман 5 травня заявила, що не отримала офіційного повідомлення про візит Рогозіна до 9 травня.

Читайте такожПутін вимагає зняти блокаду з Придністров'я з боку України і МолдовиРогозін, спецпредставник Путіна в Придністров’ї, минулого тижня заявив, що прийняв запрошення з Тирасполя відвідати святкування на честь Дня перемоги.

На своїй сторінці в Twitter він зазначив, що у Тирасполі, на відміну від Києва, військовий парад буде.

Придністров’я, підтримуване Москвою, проголосило свою незалежність від Молдови у 1990 році У 1992-му сторони провели коротку війну, яка закінчилася, коли Росія ввела війська в Придністров’я.

Незалежність Придністров’я не визнає жодна країна.