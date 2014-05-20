У Підмосков'ї зіткнулися два потяги, 5 осіб загинуло

У Підмосков'ї поїзд № 341 «Москва -Кишинів», який слідував транзитом через Україну, зіткнувся з вантажним поїздом, загинули 5 осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РЖД.

«У 12:32 на перегоні Нара-Бекасово-1 Московської залізниці сталося сходження 16 вагонів вантажного поїзда з подальшим зіткненням з пасажирським поїздом № 341 «Москва -Кишинів», - йдеться у повідомленні.

У пасажирському поїзді пошкоджено 7 та 8 вагони .

Для ліквідації наслідків підняті три відновлювальних потяги зі станцій Бекасово-1, Москва-Смоленська, Калуга.

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Водночас Слідчими органами Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації за фактом зіткнення двох потягів у Підмосков'ї порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох або більше осіб").

За попередніми даними, в результаті події п'ять осіб загинули, не менше 50 постраждали.

«Зараз виконується комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Слідчими Слідчого комітету Росії проводиться огляд місця події, призначаються різні експертизи. Уточнюється кількість жертв і постраждалих», - підкреслили в слідчому комітеті.