У Нігерії внаслідок двох терактів загинуло понад 100 осіб
Унаслідок двох вибухів, що пролунали 20 травня в місті Джос у нігерійському штаті Плато (центральна частина країни), загинули, щонайменше, 118 людей, ще 56 отримали поранення.
Про це повідомили в Національному агентстві з управління кризовими ситуаціями Нігерії. передає ИТАР-ТАСС.
"Кількість жертв наразі становить 118", - зазначив представник відомства Мохаммед Абдусалам. Він також не виключив, що під завалами може бути ще бльше тіл загиблих.
Теракт стався на міському ринку Джоса. Поліція вважає, що вибухівку заклали в двох автомобілях.
Читайте такожНігерійські пірати взяли в заручники українця - капітана нафтоносного танкераПоки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Як вважають спостерігачі, за вибухами може стояти радикальне угруповання "Боко харам", яке діє в країні.
Раніше у вівторок, 20 травня парламент Нігерії продовжив надзвичайний стан у трьох штатах на півночі країни, де діють бойовики "Боко харам".