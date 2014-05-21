У Нігерії внаслідок двох терактів загинуло понад 100 осіб

Про це повідомили в Національному агентстві з управління кризовими ситуаціями Нігерії. передає ИТАР-ТАСС.

"Кількість жертв наразі становить 118", - зазначив представник відомства Мохаммед Абдусалам. Він також не виключив, що під завалами може бути ще бльше тіл загиблих.

Теракт стався на міському ринку Джоса. Поліція вважає, що вибухівку заклали в двох автомобілях.

Читайте такожНігерійські пірати взяли в заручники українця - капітана нафтоносного танкераПоки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Як вважають спостерігачі, за вибухами може стояти радикальне угруповання "Боко харам", яке діє в країні.

Раніше у вівторок, 20 травня парламент Нігерії продовжив надзвичайний стан у трьох штатах на півночі країни, де діють бойовики "Боко харам".