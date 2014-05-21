Китай не буде допомагати будувати міст між РФ та Кримом - ЗМІ
11:35, 21 травня 2014Світ
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Китай не буде приймати участі в будівництві моста через Керченську протоку разом з Росією.
Росія не домовилася з Китаєм з приводу мосту / ТСН
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Зокрема, в офіційному переліку з майже півсотні документів, підписаних президентом Володимиром Путіним під час візиту в Китай, щодо мосту немає жодної згадки, передає видання "Центр транспортних стратегій".
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Нагадаємо, напередодні Москві також не вдалося домовитися з Пекіном і про ціну на газ. Сторони визнають, що переговори на фінальній стадії, втім єдності щодо ціни поки немає. Раніше повідомлялося, що Китай не підписав газову угоду з Путіним, тому що той занадто "загнув" ціну.
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