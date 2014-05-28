Німеччина відмовилася запросити російський корвет на морський фестиваль у Кілі

Про це повідомило у середу ИТАР-ТАСС джерело в військово-дипломатичному корпусі.

"По каналах МЗС надійшло повідомлення про те, що німецька сторона відмовляє у запрошенні на цей захід екіпажу російського корвета", - сказав співрозмовник. Він зазначив, що "ця відмова викликає крайній жаль, оскільки демонструє, що відомі політичні тенденції роблять вплив вже й на міжнародні фестивалі етнокультурного характеру". "Імідж самого заходу також страждає", - вважає джерело.

Між тим, як повідомив ИТАР-ТАСС представник Балтфлоту, сам екіпаж "Бойкого" "не надто засмутився через рішення Німеччини".

Від Росії в "Кільському тижні" планує брати участь вітрильний барк "Крузенштерн". Даних про відмову у запрошенні вітрильнику немає.

Читайте такожФранція через санкції може відмовитися продавати Росії військові кораблі

"Кільський тиждень" - найбільше у Північній Європі традиційне морське свято, яке проводиться щорічно з 1882 року в кінці червня в північнонімецькому Кілі (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн). Одне з основних заходів свята - шоу вітрильного спорту, в тому числі перегони вітрильників. Крім того, в рамках "Кільського тижня" проводяться численні культурні заходи на березі - виставки, конференції, спортивні змагання. Захід завершиться парадом традиційних і моторних вітрильників.

У 2013 році ВМФ Росії на "Кільському тижні" представив корвет "Находчивый".

Корвет "Бойкий" належить до кораблів проекту 20380. Він має водотоннажність 2 тис. тонн, довжину - понад 100 метрів, максимальну швидкість ходу - до 27 вузлів. Дальність автономного плавання становить 4 тис. миль. Кораблі цього класу є принципово новими за своїми тактико-технічним характеристикам і бойовими властивостями. До числа їхніх головних переваг входять багатофункціональність, компактність, малопомітність, високий рівень автоматизації та інтеграції систем управління.