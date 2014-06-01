Росія приймає в неділю головування в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У травні роботу основної структури всесвітньої організації очолювала Південна Корея, а в липні посада голови Радбезу перейде від Росії до Руанди.

Як заявив російським журналістам у штаб-квартирі ООН постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, графік роботи Радбезу "обіцяє бути напруженим".

"Багато уваги буде приділено Близького Сходу: ми обговоримо перебіг близькосхідного врегулювання, положення в Ємені, Лівії, процес хімічної демілітаризації Сирії, гуманітарну ситуацію в цій країні", - сказав він.

Читайте такожМЗС: Україна готова до діалогу з Москвою, як тільки РФ припинить агресіюЗа словами дипломата, протягом місяця відбудеться засідання щодо Афганістану, а також серія зустрічей з африканської тематики, у тому числі з ситуацій в Малі та Кот-Д'івуарі, в Сахаро-Сахельському регіоні. Також будуть обговорюватися взаємини між Суданом і Південним Суданом.

Центральною ж подією російського головування в раді безпеки ООН обіцяють стати намічені на 11 червня відкриті дебати, присвячені новим тенденціям у миротворчості ООН.

Незважаючи на те, що в плані роботи РБ ООН на місяць, поки не передбачені окремі зустрічі щодо України, постпред РФ не виключив можливість їх проведення.

"Кожен член Ради Безпеки має право вимагати проведення засідання з будь-якої ситуації, яка, на його думку, може нести загрозу міжнародному миру та безпеці. Так що тут не виключені ніякі сюрпризи", - заявив Чуркін.

Постпред РФ в ООН відомий своїми брехливими заявами щодо подій в Україні й низьким рівнем освіти.