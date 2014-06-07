Генасамблея ООН заснувала Премію імені Нельсона Мандели

09:41, 07 червня 2014
Світ
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Генеральний секретар ООН назвав резолюцію історичною, підкресливши, що вона допоможе зберегти і примножити спадщину Мандели.

REUTERS

Сьогодні делегати 68-ї сесії Генеральної Асамблеї заснували Премію ООН імені Нельсона Роліхлахли Мандели.

Вона вручатиметься окремим особам за внесок в реалізацію цілей і принципів ООН, повідомляє Центр новин ООН.

«Генеральна Асамблея постановляє заснувати Премію Організації Об'єднаних Націй імені Нельсона Роліхлахли Мандели, яка буде почесною за своєю суттю, в якості нагороди за видатні досягнення і внесок фізичних осіб у реалізацію цілей і принципів Організації Об'єднаних Націй», - йдеться в прийнятій резолюції.

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Генеральний секретар ООН назвав резолюцію історичною, підкресливши, що вона допоможе зберегти і примножити спадщину Мандели.

«Він пережив величезні позбавлення і величезну біль у боротьбі за справу демократії і рівність. В кінці свого довгого шляху він спокійно і гідно пішов з життя, залишивши позаду блискучу спадщину ...», - заявив Пан Гі Мун. Він підкреслив, що боротьба, яку вів Нельсон Мандела, триває.

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Делегати Генеральної Асамблеї ООН доручили Генеральному секретарю, проконсультувавшись з Головою Генеральної Асамблеї визначити протягом шести місяців з моменту прийняття цієї резолюції критерії та процедури присудження Премії, які повинні бути затверджені Генеральною Асамблеєю не пізніше 30 листопада 2014 року.

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