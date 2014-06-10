Винищувач п'ятого покоління Т-50 загорівся при посадці під Москвою

Про це повідомило РИА Новости джерело в російських силових структурах.

НП сталася на летовищі ЛІІ імені Громова "Раменське".

"За попередніми даними, у Т-50 була відмова однієї з силових установок і під час посадки відбулося незначне загоряння обшивки. Люди не постраждали, вогнище пожежі швидко загасили", - сказав співрозмовник агентства.

Обставини інциденту з'ясовуються.

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Т-50 - літак п'ятого покоління, оснащений принципово новим комплексом авіоніки і перспективною радіолокаційною станцією з фазованими антеною ґратами. Перший політ відбувся в січні 2010 року в Комсомольську-на-Амурі, а перший публічний показ - на авіакосмічному салоні МАКС-2011 в підмосковному Жуковському. У 2013 році на МАКС були показані вже три ПАК ФА: машини вперше показали груповий пілотаж.

За планом серійні поставки винищувача п'ятого покоління у війська почнуться в 2016 році; не виключається навіть, що ВПС можуть отримати Т-50 раніше обіцяного терміну. Поки тільки одна країна в світі має на озброєнні винищувачі п'ятого покоління - США з F-22 і F-35.