Обама відмовився відправляти війська в Ірак

Виступаючи на галявині перед Білим домом, Обама пообіцяв найближчим часом прийняти рішення, якого роду допомогу Сполучені Штати нададуть іракському уряду, однак при цьому президент виключив варіант надіслання американських військових до Іраку, повідомляє «Голос Америки».

Американський президент заявив, що бойовики «Ісламської держави Іраку і Леванту» можуть становити небезпеку не тільки для Іраку та іракського народу.

«Враховуючи суть цих терористів, в результаті вони можуть стати загрозою також і для американських інтересів», - сказав він.

«Ми не будемо знову відправляти наших військовослужбовців воювати в Ірак, але я доручив моїй команді національної безпеки приготувати низку інших варіантів... Якщо я дам наказ про будь-які дії, я хочу упевнитися в тому, що вони будуть точковими», - зазначив Обама.

Він піддав гострій критиці нездатність іракських військових захистити міста, а також політику іракських лідерів, які не змогли розрядити ситуацію і встановити діалог між шиїтами і сунітською меншістю.

«США не втручатимуться військовим шляхом за відсутності політичного плану з боку іракського уряду, - сказав Обама. - Це не тільки військовий виклик. Перед лицем атаки з боку терористів, іракські військові виявилися нездатні захистити декілька міст.

«США вклали багато грошей в іракські сили безпеки, їх тренування - і те, що вони не готові воювати і захищати свої пости, служить показником проблеми з бойовим духом. Коріння такої поведінки криються в політичних проблемах».

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Обама також визнав, що зростаючий вплив екстремістських угруповань - це регіональна проблема, яка навряд чи вирішиться найближчим часом. Однак, за його словами, історія показала, що військова інтервенція ззовні не може вирішити проблеми Іраку.

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