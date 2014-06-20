Рада ЄС не буде ухвалювати рішення щодо санкцій проти Росії - високопосадовець ЄС

Про це у п'ятницю в Брюсселі заявив висопосадовець ЄС напередодні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка пройде у понеділок в Люксембурзі, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН.

"Я хочу наполягти на тому, що санкції будуть залежати від того, як будуть розвиватися події. Робота продовжується. Якщо буде необхідно, глави держав та урядів подивляться на це питання у п'ятницю", - констатував він.

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Як відомо, 26-27 червня у Брюсселі відбудеться самміт ЄС.

За словами чиновника ЄС, станом на сьогодні в ЄС очікують проголошення президентом Украіни Петром Порошенком мирного плану та його втілення, тому українське питання буде першим на порядку денному Ради ЄС у понеділок і "буде домінувати". "Міністри повинні подивитися, як буде виконуватися мирний план, Дуже важливо припинити вогонь. Ми повинні подивитися, як буде поводити себе Росія", - пояснив він.