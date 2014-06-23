Пентагон підтвердив проведення успішного випробування системи ПРО

"Це дуже важливий крок у наших продовжуються зусилля щодо поліпшення і підвищення надійності нашої наземної протиракетної системи", - сказав віце-адмірал, передає РИА Новости.

Пентагон повідомляє, що попередні дані показують, що всі системи відпрацювали штатно. Оборонне відомство зазначає, що учасники програми розвитку в наступні кілька місяців будуть аналізувати телеметричні та інші дані минулих випробувань.

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Раніше джерело, знайоме з результатами випробувань, повідомило, що система ПРО вразила ракету умовного супротивника, що стало першим успішним випробуванням з перехоплення в рамках програми з 2008 року.

Успішне випробування дозволить корпорації Boeing, розробляє систему, довести програму до завершення, сказав співрозмовник агентства. З 2004 року було проведено вісім випробувань, з яких лише п'ять завершилися успішно.