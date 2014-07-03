Путін вимагає не допускати впливу на уми росіян іззовні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на засіданні ради при президентові з міжнаціональних відносин.

«У світі, на жаль, – власне кажучи, так було практично завжди, – йде жорстка боротьба за уми, за ідеологічний та інформаційний вплив. З метою ослабити ті чи інші країни, створити для себе вигідніші конкурентні переваги і в політиці, і в економіці штучно провокуються конфлікти, так чи інакше пов'язані з національними проблемами. Нам потрібна постійна, системна робота, яка захистила б країну, нашу молодь від цих ризиків, служила зміцненню громадянської солідарності і міжнаціональної злагоди», - заявив Путін.

За його словами, в Росії понад 30,5 млн. громадян віком від 15 до 29 років, і від них «значною мірою залежить майбутнє Росії».

Як вважає Путін, важливо, щоб молодь розуміла всю значущість національної політики, національного і культурного різноманіття. «У цьому різноманітті, безперечно, сила, перевага нашої країни, яка століттями всотувала різні традиції, культури, різні етноси. За рахунок такого взаємозбагачення розвивалася, зміцнювала свою самобутність вся наша величезна держава. А якщо ця гармонія порушувалася, порушувалася й внутрішня міцність самої країни. Тим вищими є вимоги до нашої національної, культурної, освітньої політики», - сказав він.

Читайте такожУкраїнці відчувають більшу загрозу від російських націоналістів, ніж українських - опитуванняПутін переконаний, що «грамотна людина, яка володіє знаннями, достатнім кругозором, по суті, застрахована від вірусу націоналізму і нетерпимості».

Президент РФ вважає за необхідне додатково подумати над підвищенням якості реалізації держпрограми патріотичного виховання.

Також він зазначив, що серйозною підмогою тут покликана стати єдина система моніторингу міжнаціональних відносин і попередження можливих конфліктів на етнічному ґрунті.

«Сьогодні дедалі частіше говорять про процес руйнування так званих традиційних духовних і етичних цінностей, яке відбувається в деяких країнах світу. Ми бачимо, як у деяких країнах відроджуються і набирають політичної ваги неонацистські організації, на жаль, а етнічна і релігійна нетерпимість, заклики до насильства стають гаслом для сил, які прагнуть влади. У зв'язку з цим вважаю своєчасною ініціативу щодо створення правових основ протидії відродженню нацистської ідеології і героїзації нацистських злочинців», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня МЗС України висловив стурбованість у зв'язку із підвищенням рівня проявів ксенофобії, антисемітизму і расизму у РФ. Найгучнішою подією за рік стали сутички в Бірюльові (Москва) 13 жовтня 2013 року під ксенофобськими гаслами, які переросли в масштабні заворушення з антимігрантськими гаслами. Учасники вимагали знайти вбивців 25-річного Єгора Щербакова, якого зарізали на очах у його дівчини. За словами дівчини, нападник міг бути вихідцем з Кавказу або з Центральної Азії. Російська поліція затримала близько 1 тис. 200 мігрантів на овочевій базі в Бірюльові.