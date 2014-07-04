Молдова тимчасово заборонила мовлення каналу "Росія-24"

Координаційна рада по телебаченню і радіо (КРТР) Молдови своїм рішенням заборонила ретрансляцію російського телеканалу "Росія 24" на території країни.

Це рішення рада ухвалила через "невідповідність програм телеканалу положенням КРТР", - повідомляє allmoldova. Читайте такожДепутат: ми досі не усвідомили, наскільки важливим є контроль над інформаційним простором В результаті моніторингу програм цього телеканалу, проведеного КРТР, був виявлений ряд репортажів маніпулятивного характеру про Молдову та інші країни СНД. Ретрансляція телеканалу "Росія 24" заборонена до 1 січня 2015 року.

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