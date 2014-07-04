Молдова тимчасово заборонила мовлення каналу "Росія-24"
15:38, 04 липня 2014Світ
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Координаційна рада по телебаченню і радіо (КРТР) Молдови своїм рішенням заборонила ретрансляцію російського телеканалу "Росія 24" на території країни.
Молдова припинила мовлення каналу "Росія 24" / фото ridus.ru
Це рішення рада ухвалила через "невідповідність програм телеканалу положенням КРТР", - повідомляє allmoldova.
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В результаті моніторингу програм цього телеканалу, проведеного КРТР, був виявлений ряд репортажів маніпулятивного характеру про Молдову та інші країни СНД.
Ретрансляція телеканалу "Росія 24" заборонена до 1 січня 2015 року.
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