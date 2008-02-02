79-річна американка отримала рік в`язниці за зґвалтування

У США 79-річна жінка отримала рік в`язниці за сексуальні домагання до двох своїх малолітніх вихованців 40 років тому.

Два 55-річні чоловіки звинуватили директора коледжу, в якому вони вчилися у 1960-і роки у зґвалтуванні, жорстокому поводженні з дітьми. Один з чоловіків вимагав 8 років в`язниці для колишнього директора.

Жінка повністю визнала свою провину.

Газета.ру