79-річна американка отримала рік в`язниці за зґвалтування
12:40, 02 лютого 2008Світ
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...40-річної давнини
У США 79-річна жінка отримала рік в`язниці за сексуальні домагання до двох своїх малолітніх вихованців 40 років тому.
Два 55-річні чоловіки звинуватили директора коледжу, в якому вони вчилися у 1960-і роки у зґвалтуванні, жорстокому поводженні з дітьми. Один з чоловіків вимагав 8 років в`язниці для колишнього директора.
Жінка повністю визнала свою провину.
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