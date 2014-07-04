Путін привітав Обаму і нагадав про відповідальність Росії і США перед світом

Про це заявив президент Росії Володимир Путін у вітальній телеграмі президенту США Бараку Обамі, у якій він привітав його з Днем незалежності Сполучених Штатів, повідомляє Радіо Свобода.

У телеграмі Путін зазначив, що «Росія і США держави, які несуть особливу відповідальність за забезпечення міжнародної стабільності і безпеки».

Російський президент наголосив, що ці дві країни «мають багату історію відносини, незважаючи на труднощі та розбіжності, будуть успішно розвиватися на прагматичній і рівноправній основі».

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Упродовж останніх місяців між США і Росія спостерігається погіршення відносин. Особливо відчутним воно стало після окупації Росією українського Криму. З лютого у Москві немає посла Сполучених Штатів.

1 липня Володимир Путін заявив, що Вашингтон шантажує Європу, щоб вона зупинила співпрацю з Москвою.