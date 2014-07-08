Колишній прем`єр Грузії Іванішвілі стане ведучим ток-шоу

Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційній сторінці Facebook, повідомляє агентство «Новости-Грузия».

”Ми підтверджуємо, що автором і співведучим суспільно-пізнавального ток-шоу є Бідзіна Іванішвілі... Ми підтверджуємо, що зараз ідея і, в цілому проект, в процесі розробки”, - сказано в заяві.

При цьому зазначено, що телеканал вирішив тимчасово змінити формат мовлення. На сьогоднішній день, GDS є розважальним, музичним і пізнавальним телебаченням.

”Розглядалася версія трансляції цієї передачі в ефірі Громадського мовника, хоча це могло викликати певні питання в суспільстві, тому, на основі домовленості з автором ідеї, вирішили попрацювати над альтернативними версіями”, - йдеться в заяві.

Через деякий час GDS не виключає, що проект може бути переданий суспільному мовнику Грузії або якій-небудь приватній телекомпанії, а GDS TV повернеться до первісного формату мовлення.

Власником 100-процентної частки GDS є син екс-прем`єра Бера Іванішвілі.

GDS виходить в ефір з допомогою кабельного телебачення і сателітних антен.