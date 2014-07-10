На Польщу обрушилися cильні бурі

У столиці Польщі потужний вітер ламав дерева, зафіксовані численні випадки пошкодження автомобілів, припаркованих під деревами, передає РИА Новости.

В результаті буйства стихії на пасажирський поїзд, що прямував з Колобжега у Пшемисль, в районі населеного пункту Ходзеж (Малопольське воєводство) впала пошкоджена лінія електричної контактної мережі. Управління Польських залізниць прийняло рішення негайно евакуювати пасажирів з вагонів.

В місті Зелена Гура вода затопила підземні переходи в районі залізничного вокзалу.

Останні кілька днів над Польщею встановилася надзвичайно спекотна погода, в деяких регіонах країни стовпчик термометра піднімався до 35-36 градусів Цельсія. У середу ввечері настало різке похолодання, що призвело до численних бур і злив.