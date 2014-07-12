Російську опозиціонерку Новодворську госпіталізували
17:20, 12 липня 2014Світ
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Правозахисницю Валерію Новодворську госпіталізували в московську лікарню.
Новодворська потрапила в лікарню / piter.tv
Про це «Ленте.ру» розповіло джерело в медичних колах столиці РФ.
За його словами, Новодворська у важкому стані потрапила до реанімації відділення гнійної хірургії Міської клінічної лікарні № 13 в суботу, 12 липня.
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Довідка. Валерія Новодворська - російський ліберальний громадський діяч, незалежна журналістка і відеоблогер, засновниця партії «Демократичний союз». У своїх відео Новодворська висловлювала підтримку київському Майдану і Україні в проведенні АТО.
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