Російську опозиціонерку Новодворську госпіталізували

Про це «Ленте.ру» розповіло джерело в медичних колах столиці РФ.

За його словами, Новодворська у важкому стані потрапила до реанімації відділення гнійної хірургії Міської клінічної лікарні № 13 в суботу, 12 липня.

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Довідка. Валерія Новодворська - російський ліберальний громадський діяч, незалежна журналістка і відеоблогер, засновниця партії «Демократичний союз». У своїх відео Новодворська висловлювала підтримку київському Майдану і Україні в проведенні АТО.