Француженка отримала 9 місяців тюремного ув'язнення за расистські висловлювання

Правозахисники визнали покарання політика гарним нагадуванням про те, що расизм неприйнятний ні в якому вигляді. У той же час Національний фронт назвав рішення суду політично вмотивованим, а саме покарання «гротескно непропорційним», передає Лента.ру.

Анн-Софі Леклер опинилася в центрі скандалу, коли в жовтні 2013 року на своїй сторінці в соцмережі розмістила колаж, що складається з двох фотографій. На першій з них була зображена маленька мавпочка, а на другий - міністр Тобиру. Фотографія з приматом була підписана «У віці 18 місяців», друга - «Зараз».

Трохи пізніше, коли під час інтерв'ю Леклер запитали про цю картинку, вона заявила, що зображення не є расистським. За словами націоналістки, в неї багато темношкірих друзів. Але Тобиру, продовжила Леклер, «веде себе дико», як мавпа. «Я б воліла бачити, як вона висить на дереві, ніж дивитися на те, що вона робить в уряді», - додала вона.