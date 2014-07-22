Путін підписав закон про зберігання даних користувачів тільки на серверах в Росії
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який зобов'язує поштові сервіси і соцмережі розміщувати персональні дані російських користувачів тільки на серверах на території країни.
Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації. Нові вимоги наберуть чинності з 1 вересня 2016 року.
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В законі зазначено, що "при зборі персональних даних, в тому числі за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі інтернет, оператор зобов'язаний забезпечити запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення персональних даних громадян Росії з використанням баз даних, що знаходяться на території Росії".
До персональних даних закон передбачає віднести адреси електронної пошти та особисте листування користувачів.
У разі невиконання вимог закону провайдером хостингу, або власником інформаційного ресурсу будуть прийняті заходи по обмеженню доступу до ресурсу, в тому числі до мережевої адреси, доменного імені, вказівника сторінок сайту в інтернеті.