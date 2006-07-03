У метро іспанського міста Валенсія загинули більше 30 чоловік

В результаті сходу з рейок потягу в метрополітені іспанського міста Валенсія у понеділок, 3 липня, загинули понад тридцяти чоловік. Як повідомляє агентство AFP, на даний момент відомо про 15 важкопоранених, точне число постраждалих уточнюється.

За даними місцевих властей, два вагони підземки викинуло за межі шляхів, коли поїзд відходив від станції метро "Хесус" (Jesus). Більше 150 чоловік були евакуйовані пожежниками і рятувальниками із станції і із застряглого в тунелі потягу.

Як розповіли газеті El Mundo джерела, близькі до слідства, найймовірнішою причиною катастрофи поки вважається обвалення однієї з бічних стін тунелю.

Ймовірно, через це обвалення один з вагонів зійшов з рейок і в свою чергу перевернув інший вагон.

Версію теракту в поліції виключають.

Лента.ру