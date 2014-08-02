За три місяці 135 тисяч мешканців Молдови з'їздили в ЄС без віз

"З 28 квітня по 1 серпня до Євросоюзу без віз виїхало понад 135 тисяч громадян країни, які мають біометричні паспорти. Велика частина виїхала з країни через пункти пропуску на молдовсько-румунському кордоні і Кишинівський міжнародний аеропорт", - повідомила РИА Новости співробітник прес-служби прикордонної поліції Даніела Минзату.

За даними прикордонного відомства, з 28 квітня по 1 серпня через контрольно-пропускні пункти молдовсько-румунської ділянки кордону, а також через кишинівський аеропорт зареєстровано більше мільйона виїздів за кордон громадян Молдови.

Читайте такожМолдова ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄСЗгідно з новими правилами, без віз громадяни Молдови можуть перебувати в ЄС тільки за наявності біометричного паспорта. Перебувати в країнах Євросоюзу можна 90 днів протягом шести місяців, у прибулих повинна бути медична страховка, а також валюта з розрахунку 50 євро на кожен день перебування в ЄС. Крім того, на кордоні слід вказати точну мету поїздки та пункт призначення. Якщо міграційні служби встановлять на території ЄС порушення, то громадяни Молдови будуть депортовані або оштрафовані на 3 тисячі євро.