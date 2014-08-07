Кількість померлих від спалаху лихоманки «Ебола» зросла до 932 - ВООЗ

00:08, 07 серпня 2014
Світ
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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що кількість померлих від спалаху лихоманки «Ебола» у Західній Африці зросла до 932.


Нігерія, найбільш густонаселена африканська країна та інші, де був зафіксований спалах, підтвердили 5 нових випадків захворювання та одну смерть, передає Радіо Свобода.

Іспанія направила до Ліберії медично обладнаний літак, щоб привезти додому священника, який заразився «Еболою».

За повідомленням медиків Саудівської Аравії, людина, яка здавала тест на цю лихоманку після повернення з Сьєра-Леоне померла у лікарні від серцевого нападу.

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Тим часом стан американського медика, який був інфікований «Еболою» у Ліберії, покращується після застосування незатверджених ліків перед евакуацією до США.

Керівники ВООЗ та експерти наразі проводять дводенну зустріч, на якій обговорюють ситуацію зі спалахом «Еболи».

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