Намір Франції продати Росії “Містралі” ставить під загрозу Чорноморський регіон - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник директора департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Василь Зварич.

“Ми настійливо звертаємось до Франції із закликом зупинити реалізацію контракту... Ми закликаємо наших союзників, в тому числі країни ЄС та НАТО, зайняти принципову позицію з цього питання, що стане спільним кроком у зміцненні міжнародного миру і безпеки», - наголосив Зварич.

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За його словами, для припинення постачання Францією Росії вертольотоносців існують всі юридично-правові підстави, в тому числі визначені Євросоюзом щодо експорту озброєнь. У МЗС наголосили, що постачання Росії кораблів цього класу є сигналом щодо безкарності Росії через порушення нею міжнародного права та агресію, яку вона чинить щодо України. “Якщо за все це Росія отримає ще й “Містраль”, то відповідь на запитання, хто наступний? Мається на увазі, яка країна стане черговим об'єктом агресії з боку Росії”, - зазначив Зварич.

Як повідомляв УНІАН, контракт вартістю 1,2 млрд євро на спорудження двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано у червні 2011 року. Очікується, що перший корабель "Владивосток" надійде на озброєння російського флоту у 2014 році, другий - "Севастополь" - у 2015 році.

Французька влада неодноразово заявляла, що має намір виконувати контракти з РФ щодо «Містралів».