Польща заявила, що поляки не воюють на сході України

Про це йдеться в заяві міністерства переданій УНІАН у зв'язку з інформацією, опублікованою німецьким агентством DPA.

"Міністерство закордонних справ звертає увагу, що вже кілька місяців у різних засобах масової інформації з’являється інформація про нібито участь польських громадян у боях на сході України. До сьогодні жодна з цих інформацій не підтвердилась, що може свідчити про використання такого типу обвинувачень як елемент інформаційної війни", - відзначили у МЗС Польщі.

Відомство зазначило, що польське законодавство забороняє громадянам без згоди влади брати участь у збройних формуваннях за кордоном, та такі дії караються позбавлення волі до 5 років.

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"Якби польські громадяни таким займалися, повинні враховувати юридичні наслідки таких вчинків, котрі на них чекають у Польщі", - зазначили у міністерстві.

МЗС закликав медіа перестати поширювати неправдиву інформацію про нібито участь поляків у бойових діях в Україні.

Як повідомляв УНІАН, про участь іноземних найманців, зокрема громадян Польщі, у бойових діях на сході України на боці українських силовиків найчастіше повідомляли російські медіа.

Водночас стало відомо про затримання першого громадянина ЄС, котрий брав участь у боях на Донбасі, але котрий воював на стороні проросійських сепаратистів. Ним виявився серб за походженням зі словацьким громадянством.