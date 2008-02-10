У Індонезії 10 підлітків загинули в черзі за пивом

Щонайменше, 10 підлітків загинули в тисняві, що виникла 9 лютого увечері при роздачі безкоштовного пива під час рок-концерта в індонезійському місті Бандунг (60 км. на захід від Джакарти).

Як повідомляє ЛІГА з посиланням на "Вести" (РФ), ще декілька чоловік одержали в тисняві травми і поранення. Повідомляючи про це сьогодні, індонезійська преса підкреслює, що останніми роками подібні інциденти все частіше трапляються на виступах індонезійських рок-групп, спонсорами яких часто стають виробники прохолодних напоїв.

Від фанів панк- та хард-року не відстають й індонезійські футбольні уболівальники, які днями влаштували чергову сутичку на одному зі стадіонів столиці, внаслідок чого загинула одна людина. Нині вирішальний матч перенесено з 12-мільйорнної Джакарти до провінційного Бандунга, де, на думку поліції, їй беде легше впоратися з хуліганами.